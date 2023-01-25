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Ateş Kuşları 3. bölüm 2. fragmanı | “Bizim evimiz, beşimizin olduğu her yer!”

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Giriş: 25.01.2023 11:10
Güncelleme:25.01.2023 11:11
Ateş Kuşları 3. bölüm 2. fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları ilk iki bölümüyle izleyicilerin gönlüne taht kurdu. Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları sezonun en iyi ilk bölüm açılışını yaparak rekorla başladı. Dizinin merkla beklenen 3. bölüm 2. fragmanına, “Bizim evimiz, beşimizin olduğu her yer!” sözleri damga vurdu.
Ateş Kuşları - 2. Fragman
Ateş Kuşları - 2. Fragman
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