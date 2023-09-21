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Ateş Kuşları 24. bölüm 2. fragmanı | "Babam öldü Barbar!"

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Giriş: 21.09.2023 14:00
Güncelleme:21.09.2023 14:01
Ateş Kuşları 24. bölüm 2. fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 24. bölüm 2. fragmanına "Babam öldü Barbar!" sözleri damga vurdu.

Şirket elden gidiyor

Nazmiye, Gülayşe'yi hem şirketten hem de evden kovar. Ancak Gülayşe yenilgiyi bu kadar çabuk kabul etmez. Babasının emanetine sahip çıkmak için diploma almaya karar verir. Peki ama Gülayşe diplomayı alana kadar, geriye bir şirket kalacak mıdır?

Barbaros, Gülayşe'ye destek olabilecek mi?

Barbaros, Gülayşe'ye kendisini unutturmaya çalışsa da onu bu zor zamanında bir başına bırakamaz. Elini tutamazken, Gülayşe'ye nasıl destek olacaktır?

Ateş Kuşları yine sokakta

Evlerinden kovulan ateş kuşları şimdi aynı çocukluklarındaki gibi sokaktalardır. Gülayşe onu büyütmüş olan ailesine gerçekten sırtını mı döndü?

Kara yaşayacak mı?

Kara ve Hüma nişanlanır. Feza ise Eyüboğlu mirasına konan Kara'nın ondan bağımsızlığını kazanacak olmasından hiç hoşlanmaz. Feza'nın bir sonraki hamlesi ne olacak?

Zıpkın, Kara'nın ölmek üzere olduğunu öğrenince Kara'ya kendi böbreğini teklif eder. Kara onu ölüme terk eden Zıpkın'ın böbreğiyle hayata geri dönmeyi kabul edecek midir?

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