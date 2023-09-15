Ateş Kuşları 23. bölüm fragmanı | "Bizim birlikte olmamız mümkün değil"

Ateş Kuşları 23. bölüm fragmanı izle! Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilk sezonunda en çok konuşulan dizi olan Bozdağ Film imzalı 'Ateş Kuşları' dizisinin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 23. bölüm fragmanına "Bizim birlikte olmamız mümkün değil." sözleri damga vurdu.

ZIPKIN'IN SEÇİMİ

Kara'yı öldürmek için kliniğe giden Zıpkın, diyalize bağlı ölüm döşeğindeki "kardeşini" görünce suçluluk duyar. Ancak Kara, Ateş Kuşları'nın suçluluk duymasını değil, bedel ödemesini ister ve Zıpkın'a zalimce bir seçim yaptırır: "Kime dokunayım? Hüma'ya mı Gülayşe'ye mi?"

LARA EYÜBOĞLU, BABASININ İSTEĞİNİ YERİNE GETİRECEK Mİ?

Nizam yoğun bakımda uyandığı gibi Lara'dan Ateş Kuşları'nı Mola Yeri'nden atmasını ister. Gülayşe ölüm döşeğindeki babasının isteğini ezip geçecek mi yoksa kardeşlerini sokağa mı atacak?

BARBAROS, BABASINI ÖLDÜRECEK Mİ?

Çatal, Barbaros'un sevdiği kızı ve kendisine yıllarca manevi babalık yapan Nizam'ı öldürmeye çalışmıştır. Bu iş artık Barbaros'un dayanamayacağı bir hal almıştır. Barbaros artık bir baba katili mi olmuştur?

KARA NE İSTİYOR?

Tam da Gülayşe ve Barbaros ilişkisi parçalanırken Kara neden Lara'nın peşinde dolanmaya başlamıştır? Barbaros nikah masasında terk ettiği Gülayşe'yi nasıl koruyabilir?