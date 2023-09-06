Ateş Kuşları 22. bölüm fragmanı | “Kardeşim Kara'dan ne istiyorsunuz?”

Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilk sezonunda en çok konuşulan dizi olan Bozdağ Film imzalı 'Ateş Kuşları' dizisinin ikinci sezonundan yeni tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenen Ateş Kuşları'nın yeni fragmanına “Kardeşim Kara'dan ne istiyorsunuz?” sözleri damga vurdu.