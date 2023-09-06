Ateş Kuşları 22. bölüm 2. fragmanı | "Dünyada inanmazdım biteceğine, Beni böyle bırakıp gideceğine…"

Ateş Kuşları 22. bölüm 2. fragmanı izle! Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilk sezonunda en çok konuşulan dizi olan Bozdağ Film imzalı 'Ateş Kuşları' dizisinin ikinci sezonundan yeni tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenen 'Ateş Kuşları'nın fragmanına, "Dünyada inanmazdım biteceğine, Beni böyle bırakıp gideceğine..." sözleri damga vurdu.