Ateş Kuşları 2. bölüm fragmanı | "Bu dünyada herkes var biz yokuz."

Ateş Kuşları 2. bölüm fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları sezonun en iyi ilk bölüm açılışını yaparak rekorla başladı. Dizinin merkla beklenen 2. bölüm fragmanına, "Bu dünyada herkes var biz yokuz" sözleri damga vurdu.