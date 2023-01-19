Ateş Kuşları 2. bölüm 2. fragmanı | ''Benim kızım bir yerlerde nefes alıyor.''

Ateş Kuşları 2. bölüm 2. fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları sezonun en iyi ilk bölüm açılışını yaparak rekorla başladı. Dizinin merkla beklenen 2. bölüm 2. fragmanına, ''Benim kızım bir yerlerde nefes alıyor.'' sözleri damga vurdu.