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Ateş Kuşları 18 bölüm 2. fragmanı izle | "Seni beşiğinden alıp onlara veren de benim anamdı!"

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Giriş: 01.06.2023 14:09
Güncelleme:01.06.2023 14:09
Ateş Kuşları 18. bölüm 2. fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, "‘Seni beşiğinden alıp onlara veren de benim anamdı!’’ sözleri damga vurdu.

GÜLAYŞE VE NİZAM EYÜBOĞLU ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Nizam Eyüboğlu kızını korumak için onu köşke hapseder. Ama bu davranışı, ablasını göremeyen Gülayşe'nin isyanına sebep olur. Nizam Eyüboğlu 23 yıl sonra bulduğu kızıyla arasını düzeltebilecek mi?

BARBAROS, ACI GERÇEĞİ İTİRAF EDİYOR!

Barbaros ve Gülayşe, Nizam Eyüboğlu'nun radarına girerler. Ama Barbaros'un bu sevdadan vazgeçmeye niyeti yoktur, aksine aşkını tüm sırlardan arındırmanın peşindedir. Annesini Sare'ye götürüp davadan çekilir ve Gülayşe'ye beşiğinden onu ilk alanın annesi olduğunu itiraf eder. Gülayşe bu itirafı nasıl karşılayacak? Gülayşe'nin doğduğu odada neler yaşanacak?

ÇATAL VE MENDERES KARŞI KARŞIYA!

Şimdi Çatal ve Menderes mahkemede karşı karşıyadır. Çatal, Menderes'le ilgili tüm gerçekleri anlatacak mı? Naz'ın planları işe yarayacak mı?

ATEŞ KUŞLARI PERİŞAN!

Mercan'ın vurulması Ateş Kuşları'nı perişan eder. Barbaros tetiği çeken Pamir'in peşinden gider. Diğer yanda Çatal asıl hedefin oğlu olduğunun farkındadır, onu korumaya çalışır. Mercan'ın yürüyemeyeceğini öğrenen Ali ve Zıpkın dehşete düşerler. Ali, sevdiği kadının acısıyla deliye dönerken Zıpkın da Cano'sunun bu hale düşmesine dayanamaz, gemileri yakar. Ali de, Zıpkın da ve hatta Barbar da Menderes'in cezasını vermek için and içerler.

MENDERES'İN CEZASINI KİM KESECEK?

Mercan için edilen bu yeminlerden kısa bir süre sonra Menderes kafasına sıkılan tek kurşunla infaz edilir! Karısı Naz delirir! Peki Menderes'i öldüren kimdir?

MERCAN'IN FEDAKARLIKLARI…

Geçmişte ise Mercan, annesinin üzüntüsünü atlatamayan Sabit'i ve Köksüzler'i bir anne gibi mutlu etmenin peşinde ayakkabılarını satar.

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