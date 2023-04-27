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Videolar Ateş Kuşları Videoları Ateş Kuşları 14. bölüm fragmanı izle | “Beni seven o kıza ne oldu? Ne çabuk unutabildi her şeyi?”

Ateş Kuşları 14. bölüm fragmanı izle | “Beni seven o kıza ne oldu? Ne çabuk unutabildi her şeyi?”

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Giriş: 27.04.2023 13:45
Güncelleme:27.04.2023 13:45
Ateş Kuşları 14. bölüm fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin merkla beklenen 14. bölüm fragmanına, “Beni seven o kıza ne oldu? Ne çabuk unutabildi her şeyi?” sözleri damga vurdu.

Barbaros'un aşk itirafı!

Gülayşe, hayatında ilk kez Ateş Kuşları dışında birine güvenmişken, Barbaros'un polis çıkmasıyla baş etmekte zorlanır. Barbaros ilk defa açık açık Gülayşe'ye aşkını itiraf eder. Gülayşe duyduklarıyla çok sarsılır.

Bahar Eyüpoğlu'nun gizemi çözülüyor mu?

Barbaros, yeni bilgilerle Bahar Eyüboğlu cinayetinin sır dosyasını aralamaya başlar. Ali için çember giderek daralır. Naz ve Menderes'in elindeki kayıt, Ali'nin de ipini çekecektir ama Menderes cezasını bulacaksa Ali kendi de yanmaya razıdır, o kaydın peşine düşer.

Hacer, Menderes ve Naz ile yüzleşiyor!

Hacer'in susmayıp Gülayşe'nin hayatını tehlikeye atacağını düşünen Ali ve Barbar, Hacer'in evdeki tehlikeyle, Menderes'le yüzleşmesini sağlarlar! Barbaros bununla kalmaz, Nizam Eyüboğlu'na umut, Menderes ve Naz'a korku verir. Sıkışan Menderes ve Naz, kendilerini kurtarıp Ateş Kuşları'nı yakmak üzere harekete geçerler.

Şirin'in büyük sırrı ortaya çıkıyor!

Barbaros onlara adım adım yaklaşırken iyice sıkışan Çatal öyle bir hamle yapar ki Barbaros yıkılır. Gülayşe'yi anasının koynundan çekip alan kişi, kendi anasıdır!

Geçmişte Eyüpoğlu konağı...

Geçmişte ise Eyüboğlu Köşkü'nde; Barbaros baba, Nizam evlat hasreti çekmektedir. Küçük Barbaros ve Nizam yaralarını birbirlerine bağlanarak saracaktır.

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