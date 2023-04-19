Ateş Kuşları 13. bölüm 2. fragmanı izle | "Bak bakalım o bebek sizin saraydan bizim çöpe nasıl uçup gelmiş?"

Ateş Kuşları 13. bölüm 2. fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin merkla beklenen 13. bölüm 2. fragmanına, "Bak bakalım o bebek sizin saraydan bizim çöpe nasıl uçup gelmiş?" sözleri damga vurdu.

Sabit'in kamyonun önüne atlaması her şeyi değiştiriyor

Sabit'in Gülayşe'yi kaybetmenin acısıyla kendini bir kamyonun önüne atması her şeyi değiştirir. Ateş Kuşları'nın büyük öfkesi, Hacer'in hem onları hem de geçmişi anlamak için bir adım atmasına sebep olur.

Çatal, babası olduğunu Barbaros'a söyleyecek mi?

Barbaros'un Menderes'i keşfetmesiyle panikleyen Çatal, Barbaros'a oğlu olduğunu söylemeyi kafasına koyar.

Gülayşe, Barbaros'un polis olduğunu öğreniyor!

Gülayşe'nin zamansız aşk ilanıyla sarsılan Barbaros, Gülayşe'ye yalan söylemeye devam etmeye dayanamaz ve ona gerçekleri anlatmaya başlar. İlk adım, polis olduğunu söylemektir.

Sabit herkesi şaşkına çevirecek

Geçmişte Köksüzler, şimdi Ateş Kuşları hem hüzünle hem sevinçle yoğrulmuş bir bayramı yaşarken, Sabit hepsini şaşkına çevirir.