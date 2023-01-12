Ateş Kuşları 1. bölüm fragmanı! "Biz birbirimize yeteriz. Biz küllerinden doğan ateş kuşlarıyız…"

Atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları etkileyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla sezonun en çok konuşulan yapımları arasında şimdiden yerini alırken yayınlanan tanıtım filmleriyle beklentiyi adım adım yükseltti. Dizinin yeni tanıtımına, "Biz birbirimize yeteriz. Biz küllerinden doğan ateş kuşlarıyız…" sözleri damga vurdu.