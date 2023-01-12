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Ateş Kuşları 1. bölüm fragmanı! "Biz birbirimize yeteriz. Biz küllerinden doğan ateş kuşlarıyız…"

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Giriş: 12.01.2023 13:06
Güncelleme:12.01.2023 13:07
Atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları etkileyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla sezonun en çok konuşulan yapımları arasında şimdiden yerini alırken yayınlanan tanıtım filmleriyle beklentiyi adım adım yükseltti. Dizinin yeni tanıtımına, "Biz birbirimize yeteriz. Biz küllerinden doğan ateş kuşlarıyız…" sözleri damga vurdu.
Biz birbirimize yeteriz. Biz küllerinden doğan ateş kuşlarıyız…
"Biz birbirimize yeteriz. Biz küllerinden doğan ateş kuşlarıyız…"
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