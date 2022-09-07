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Aldatmak'tan yeni tanıtım! "30'uncu ve son yılımız kutlu olsun; senden boşanıyorum!"

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Giriş: 07.09.2022 11:23
Güncelleme:07.09.2022 11:23
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak, atv ekranında yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olmaya hazırlanıyor. Duayen oyuncu Vahide Perçin'in hakime Güzide Yenersoy karakteri herkesi derinden etkileyecek. Çarpıcı hikayesi, usta işi senaryosu, zengin oyuncu kadrosu ve prodüksiyonu ile sezona damgasını vuracak Aldatmak'ın dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu, senaryosunda usta kalem Yıldız Tunç'un imzası bulunurken, dizinin başrolünde Vahide Perçin yer alıyor. Dizinin tanıtımına "30'uncu ve son yılımız kutlu olsun; senden boşanıyorum!" sözleri damga vuruyor.
30’uncu ve son yılımız kutlu olsun; senden boşanıyorum!
"30'uncu ve son yılımız kutlu olsun; senden boşanıyorum!"
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