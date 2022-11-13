14 Kasım 2022, Pazartesi
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Aldatmak 9. bölüm fragmanı! "Özür dilerim anne, yalan söylediğim için, seni kandırdığım için binlerce kez özür dilerim"
Aldatmak 9. bölüm yeni fragmanı! İlk iki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlenen Aldatmak'ın merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. 9. bölüm fragmanına, "Özür dilerim anne, yalan söylediğim için, seni kandırdığım için binlerce kez özür dilerim" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...