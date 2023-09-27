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Aldatmak 39. bölüm 2. fragmanı izle | ''Anne Can'ı aldılar!''

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Giriş: 27.09.2023 14:01
Güncelleme:27.09.2023 14:01
Aldatmak 39. bölüm 2. fragmanı! Yeni sezonuyla da ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanan Aldatmak'ın 39. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aldatmak'ın merakla beklenen fragmanına, ''Anne Can'ı aldılar!'' sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...

Boşanma davası sebebiyle hayatında büyük bir değişimin başlangıcında olan Güzide, aldığı haberle sarsılır. Her koşulda yanında olan Sezai ise, Güzide ve ailesine yardım etmek için her şeyi göze alır. Sürpriz bir ismin daha gözünü karartması ise, ailedeki herkesi büyük bir korkunun eşiğine sürüklemek üzeredir.

Bebeği için Diclelilerle büyük savaşlar vermek zorunda kalan Oylum'un hayatında yeni bir sayfa açılmak üzeredir. Oylum ile tanıştığından beri hayatı eskisi gibi olmayan Kahraman; ailesi ile Oylum arasındaki savaşta nerede duracağını bilemez.

Zeliş, Ozan'dan sakladığı kirli sırrın üstünü örtmek için daha da ileri gitmek zorunda kalırken, Ozan'ın da kendi sırları vardır. Yanlış zamanda yanlış yerde olması ise bu sırrın gizliliğini tehlikeye sokacaktır.

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’’Anne Can’ı aldılar!’’
''Anne Can'ı aldılar!''
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Aldatmak 39. bölüm fragmanı izle | ''Bundan sonra hayatında yokuz!''
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