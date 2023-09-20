Aldatmak 38. bölüm fragmanı izle | "Siz bize kızımızın, kızımız olmadığını mı söylüyorsunuz?"

Aldatmak 38. bölüm fragmanı! Yeni sezonuyla da ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanan Aldatmak'ın 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Aldatmak'ın merakla beklenen fragmanına, "Siz bize kızımızın, kızımız olmadığını mı söylüyorsunuz?" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...

Ortaya çıkan sırla birlikte bildiği her şeyi sorgulamaya başlayan Güzide, bu sırrın sadece buzdağının görünen kısmı olduğundan habersizdir. Güzide cevaplar aramaya başlasa da, bu cevaplar pek çok soruyu da beraberinde getirecektir.

Bebeğine kavuşan Oylum, Behram'ın durumu konusunda ne hissedeceğini bilememektedir. Oylum, Kahraman'ın bir ricası sonucu büyük bir karar vermek durumunda kalınca zor bir durumda kalır. Bu karar, Dicleli ailesi ile olan savaşında kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacaktır.