Aldatmak 38. bölüm 2. fragmanı izle | "Annem değil misin sen benim?"

Aldatmak 38. bölüm 2. fragmanı! Yeni sezonuyla da ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanan Aldatmak'ın 38. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aldatmak'ın merakla beklenen fragmanına, "Annem değil misin sen benim?" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...