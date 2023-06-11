Aldatmak 35. bölüm fragmanı izle | Aldatmak sezon finali fragmanı

Aldatmak 35. bölüm yeni fragmanı! Her hafta izleyicileri ekran başına kilitlenen Aldatmak'ın merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. Sezon finali fragmanına, "Murat sizi dinler, siz konuşsanız? Çocuğumu göstermiyor" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...