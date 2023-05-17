17 Mayıs 2023, Çarşamba
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Aldatmak 31. bölüm fragmanı izle | "Nikahlanmadan önce engel olmamız şart!"
Aldatmak 31. bölüm yeni fragmanı! Her hafta izleyicileri ekran başına kilitlenen Aldatmak'ın merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. 31. bölüm fragmanına, "Nikahlanmadan önce engel olmamız şart!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...
Oylum'un geleceği için ailecek planladıkları oyun beklenmedik sonuçlar doğurur. Annesi tarafından her koşulda korunan ve sahiplenilen Oylum, kendini hayatının en önemli kararının eşiğinde bulur. Tarık kızının durumunu fırsat bilip Güzide'ye ve ailesine daha yakın olmaya çalışır. Tarık'ın Güzide'nin etrafındaki varlığı her ne kadar Sezai'yi rahatsız etse de durumu anlayışla karşılamaya çalışır.
Ailevi durumlarından dolayı aşkını kaybeden Ozan ne olursa olsun Zeliş'ten vazgeçmez. Zeliş ise Ozan'ı hala sevmesine rağmen ondan uzak durmaya kararlıdır. Selin ile geleceğe dair büyük bir adım atan Tolga işin ciddiyetinin farkına varsa da gerçekleri itiraf etmeye cesaret edemez, çünkü kırmaktan çekindiği insanların sayısı gittikçe artmaktadır.