Aldatmak 29. bölüm fragmanı izle | "Ne kızına kavuşabileceksin ne de Güzide'yi elimden alabileceksin!"

Aldatmak 29. bölüm yeni fragmanı! Her hafta izleyicileri ekran başına kilitlenen Aldatmak'ın merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. 29. bölüm fragmanına, "Ne kızına kavuşabileceksin ne de Güzide'yi elimden alabileceksin!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...

Tarık'ın mahkemedeki son hamlesi herkesi şaşkına çevirir. Kimse onun bu kararına bir anlam veremese de Güzide ve Oltan kendilerince bunun nedenini anlarlar. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla beraber Ozan, Zeliş konusunda bir çıkmaza girer. Ne olursa olsun aileleri yüzünden birlikte olamayacaklarının ikisi de farkındadır.

Artık geri dönülmez bir yola giren Oylum ne yaparsa yapsın endişesini de mutsuzluğunu da saklayamaz. Tolga ve Selin'in birlikteliklerine şahit olurken aynı zamanda kendisinin bile inanamadığı aşkına ailesini de ikna etmek zorunda kalır.

Güzide tüm yaşananlara rağmen etrafındakilerin dürüstlüğüne güvense de kötü sürprizlerle karşılaşmaktan kaçamaz. Ancak Güzide'nin onlara mutlak bir cevabı olacaktır.