04 Mart 2023, Cumartesi
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Aldatmak 21. bölüm fragmanı izle | "Eğer benimle uğraşmaya devam edersen hayatını karartacağım!"
Aldatmak 21. bölüm yeni fragmanı! Her hafta izleyicileri ekran başına kilitlenen Aldatmak'ın merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. 21. bölüm fragmanına, "Eğer benimle uğraşmaya devam edersen hayatını karartacağım!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...