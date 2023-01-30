Aldatmak 19. bölüm fragmanı izle | "Bizim bir kızımız var Murat! Adı Melis..."

Aldatmak 19. bölüm yeni fragmanı! İlk iki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlenen Aldatmak'ın merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. 19. bölüm fragmanına, "Bizim bir kızımız var Murat! Adı Melis..." sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...