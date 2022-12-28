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Videolar Aldatmak Videoları Aldatmak 15. bölüm fragmanı izle | "Azad Ağa'yı nereden biliyorsun demeyeceksin; Azad Ağa senin neyin oluyor diyeceksin!''

Aldatmak 15. bölüm fragmanı izle | "Azad Ağa'yı nereden biliyorsun demeyeceksin; Azad Ağa senin neyin oluyor diyeceksin!''

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Giriş: 28.12.2022 16:50
Güncelleme:28.12.2022 16:51
Aldatmak 15. bölüm yeni fragmanı! İlk iki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlenen Aldatmak'ın merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. 15. bölüm fragmanına, "Azad Ağa'yı nereden biliyorsun demeyeceksin; Azad Ağa senin neyin oluyor diyeceksin!'' sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...

Tarık ve Yeşim cephesine karşı yaptığı cesur hamle Güzide'nin bir kez daha hedef haline gelmesine sebep olur. Güzide, mesleğini kaybetmesi üzerine iyiden iyiye dağılan hayatını toplamanın yolunu, ailesini yeniden bir araya getirmekte bulur.

Behram'ın kendisine olan ilgisine karşı ne hissedeceğini bilemeyen Oylum için bir yangın da Tolga cephesinde başlar. Oltan'ın Ozan ve Güzide'ye yaptığı şantajlarla yüzleşen ikilinin ilişkisi zor bir sınavdan daha geçecektir. Sevdiği kadın için babasıyla arasına duvar ören Tolga ona ihtiyacı olduğunda kararının arkasında durabilecek midir?

Tarık, Güzide'yi alt etmeye çalışsa da Elmas'ın ne kadar dişli biri olduğu gerçeğiyle bir kez daha yüzleşir. Servetini korumaya çalışırken çaldığı tüm kapılar yüzüne kapanmaktadır. Yeşim ise ani bir seyahat planı sonucu Öykü'yü sorumsuz bir bakıcının ellerine teslim eder. Öykü'yle yolları yeniden kesişecek olan Ümit, zaafları yüzünden hem kendini hem de küçük kızı bir tehlikenin içine atacaktır.

Zor dönemler geçiren Ozan, uzun zamandır kendisine duygular beslediğini bildiği Selin'e karşı kalbini bir türlü açmamaktadır. Peki artık kendisine iyi geleni sevmeyi öğrenebilecek midir?

Aldatmak'ın 15. bölümünde Güzide ve çocukları birbirlerine daha çok kenetlenirken, hepsi özel hayatlarında yaşadıkları ikilemlerle meşguldür. Çocukları kalplerinin sesini sorgularken, Güzide de sığındığı liman Sezai'nin ona anlatmadığı şeylerin sıkıntısındadır.

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Aldatmak 15. bölüm fragmanı izle
Aldatmak 15. bölüm fragmanı izle
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