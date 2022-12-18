Aldatmak 14. bölüm fragmanı izle | "Oltan ile bir olup oğlumun hayatını önüme koydunuz benim!"

Aldatmak 14. bölüm yeni fragmanı! İlk iki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlenen Aldatmak'ın merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. 14. bölüm fragmanına, "Oltan ile bir olup oğlumun hayatını önüme koydunuz benim!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...