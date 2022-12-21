21 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Aldatmak Videoları Aldatmak 14. bölüm 2. fragmanı izle | ''Bir anne evladı için her şeyi yapar!''

Aldatmak 14. bölüm 2. fragmanı izle | ''Bir anne evladı için her şeyi yapar!''

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.12.2022 13:46
Güncelleme:21.12.2022 13:46
Aldatmak 14. bölüm 2. fragmanı! İlk iki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlenen Aldatmak'ın merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. 14. bölüm fragmanına, ''Bir anne evladı için her şeyi yapar!'' sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...

Güzide Tarık'ın çocuklarına bile sırtını dönmesiyle bir kez daha onun gerçek yüzüyle karşılaşır. Tüm kırgınlıklarını geride bırakıp çocuklarını kanatlarının altına alması gerektiğini anlar. Ozan'ın hayatı ile kendi vicdanı arasında yapacağı tercih ise onu çok daha büyük bir çıkmaza sürükler.

Tarık, servetinin ortaya çıkmasının ardından etrafındaki herkese şüpheyle yaklaşmaya başlar. Sırlar ortaya döküldükçe o da dostunu ve düşmanını ayırt etmeksizin her hamleye karşı elinde delil biriktirir. Zamanı geldikçe harekete geçecektir.

Oylum büyük bir gelecek kaygısı içindedir. Artık bir hayali dahi olmayan bir lise mezunu olmayı kaldıramaz. Onun hayatına tesadüfen giren Behram ise zannettiğinden çok daha yakındadır. Karşılarına aniden çıkan bu yeni adam Oylum ve Tolga aşkının bir sınavı olacağının sinyallerini vermeye çoktan başlamıştır.

Hapiste karanlık tarafını kabullenen Ozan yeni çevresine çabuk alışır. Aynı zamanda hala her şeye sebebiyet verenin en yakınındaki Oltan olduğundan habersizdir. Ozan her ne kadar unutmaya çalışsa da çektiği vicdan azabı ile bu kez daha şiddetli biçimde yüzleşecektir.

Aldatmak'ın on dördüncü bölümünde, Güzide altında kaldığı yükleri artık taşıyamaz. Tarık en son ve vurucu darbesiyle Güzide'yi tamamen çileden çıkarmayı başarır. Lakin Güzide'nin öfkesinin karşısında durabilecek midir?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
’’Bir anne evladı için her şeyi yapar!’’
''Bir anne evladı için her şeyi yapar!''
Oltan ile bir olup oğlumun hayatını önüme koydunuz benim!
"Oltan ile bir olup oğlumun hayatını önüme koydunuz benim!"
Vicdanının sesini dinle Güzide...
"Vicdanının sesini dinle Güzide..."
Elmas Heves ben. Karınızın boşanma avukatıyım!
"Elmas Heves ben. Karınızın boşanma avukatıyım!"
Aldatmak 11. bölüm fragmanı izle | Süründürelim babamı!
Aldatmak 11. bölüm fragmanı izle | "Süründürelim babamı!"
Nefret ettiğin kadın şu an yoğun bakımda
"Nefret ettiğin kadın şu an yoğun bakımda"
Aldatmak 9. bölüm fragmanı!
Aldatmak 9. bölüm fragmanı!
Söyle o Murat’ına boşanmayacağım
"Söyle o Murat'ına boşanmayacağım"
Boşanma davası açtım!
"Boşanma davası açtım!"
Sırf Yeşim’le tanıştı diye evinden kovmadın mı kızını?
"Sırf Yeşim'le tanıştı diye evinden kovmadın mı kızını?"
Aldatmak 6. yeni bölüm fragmanı
Aldatmak 6. yeni bölüm fragmanı
Aldatmak 5. bölüm yeni fragmanı! Bizi kandırırken acı çektin mi?
Aldatmak 5. bölüm yeni fragmanı! "Bizi kandırırken acı çektin mi?"
Daha Fazla Video Göster