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Aldatmak 13. bölüm fragmanı izle | "Vicdanının sesini dinle Güzide..."

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Giriş: 14.12.2022 12:45
Güncelleme:14.12.2022 12:45
Aldatmak 13. bölüm yeni fragmanı! İlk iki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlenen Aldatmak'ın merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. 13. bölüm fragmanına, "Vicdanının sesini dinle Güzide..." sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...

Tarık, Yeşim'in onca yalanı ve oyunu yüzünden Öykü'nün kaybolduğuna inanmaz. Sahip olduğu servetin ortaya çıkmasıyla etrafındaki herkesten bir hamle bekliyordur. Ancak kızının gerçekten tehlikede olduğunu fark ettiğinde her şey için artık çok geç olacak mıdır?

Annesinin yüz çevirmesine rağmen Oylum yalnız değildir. Aile bireyleri, Selin ve özellikle Tolga ona hem maddi, hem manevi destek olur. Etrafındakilere daha fazla yük olmak istemeyen Oylum hayatında yeni bir başlangıç yapmak için bir adım atmaya karar verir. Bütün bunlar olurken hayatına yeni giren insanın planlarından bihaberdir.

Ozan inşaatta tespit ettiği uygunsuzlukları Oltan'a anlatır. Bunun işyerinde ona alenen düşman kazandıracağını farkındadır ama durumlar onun bile tahmin edemeyeceği bir noktaya gelir.

Güzide her ne kadar Oylum'u tamamen sildiğini söylese de içten içe kızına duyduğu özlem ve üzüntü gün geçtikçe büyür. Ama ne olursa olsun Oylum ve Tarık konusunda geri adım atmaz.

Aldatmak'ın on üçüncü bölümünde, Güzide'nin uzun zaman önce tahmin ettiği tehlike artık kendini açıkça belli eder. Ancak patlayan olaylar düşündüğünden de vahimdir. Güzide ailesini kurtarmak için ya vicdanını susturacak ya da sevdiklerini kendi elleriyle felakete sürükleyecektir.

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Vicdanının sesini dinle Güzide...
"Vicdanının sesini dinle Güzide..."
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