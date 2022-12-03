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Aldatmak 12. bölüm fragmanı izle | "Elmas Heves ben. Karınızın boşanma avukatıyım!"

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Giriş: 03.12.2022 16:49
Güncelleme:03.12.2022 16:49
Aldatmak 12. bölüm yeni fragmanı! İlk iki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlenen Aldatmak'ın merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. 12. bölüm fragmanına, "Elmas Heves ben. Karınızın boşanma avukatıyım!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...
Elmas Heves ben. Karınızın boşanma avukatıyım!
"Elmas Heves ben. Karınızın boşanma avukatıyım!"
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