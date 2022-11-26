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Aldatmak 11. bölüm fragmanı izle | "Süründürelim babamı!"

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Giriş: 26.11.2022 16:09
Güncelleme:26.11.2022 16:10
Aldatmak 11. bölüm yeni fragmanı! İlk iki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlenen Aldatmak'ın merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. 11. bölüm fragmanına, "Madem Tarık Yenersoy'u süründürmek için elimizde böyle bir fırsat var, niye üç beş saat bunu kullanalım ki? Elimizde tutabildiğimiz kadar tutalım. Süründürelim babamı!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...
Aldatmak 11. bölüm fragmanı izle | Süründürelim babamı!
Aldatmak 11. bölüm fragmanı izle | "Süründürelim babamı!"
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