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Aldatmak 10. bölüm fragmanı izle | "Nefret ettiğin kadın şu an yoğun bakımda"
Aldatmak 10. bölüm yeni fragmanı! İlk iki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlenen Aldatmak'ın merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. 10. bölüm fragmanına, "Nefret ettiğin kadın şu an yoğun bakımda, canıyla uğraşıyor. Mutlu musun? Bunu görmeye mi geldin?" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...