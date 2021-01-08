Şehit babasına söylediği sözler gözyaşlarına boğdu

ATV ekranın cuma akşamlarına damga vuran dizisi AKINCI bu akşam yayınlanan 2. bölümüyle de sosyal medyada çok konuşuldu. Özellikle Akıncı'nın şehit olan babasının mezarını ziyarete geldiği ve mezarı başında şehit babasına söylediği sözler izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı bu hafta ikinci bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Akıncı'nın ikinci bölümü ise duygusal anlara sahne oldu. Akıncı şehit olan babasının mezarını ziyarete geldi ve izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Akıncı, mezun olduğu okulun diplomasını babasına getirdi. Akıncı burada babasıyla duygusal konuşmalar gerçekleştirdi.

Akıncı, "Baba artık rüyalarıma bile girmiyorsun. Özlemedin mi beni?" diye sordu. Bu sözler izleyenleri duygulandırdı.