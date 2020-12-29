A Haber Akıncı’nın setini görüntüledi! Gümbür gümbür geliyor

Dizileriyle her sezon izleyicileri ekran başına kilitleyen Atv, yeni yılın ilk gününde yeni dizi Akıncı ile seyircilerin karşısına çıkacak. Hollywood filmlerini aratmayan aksiyon sahneleriyle şimdiden merak uyandıran Akıncı’nın setini A Haber ilk kez görüntüledi. İşte atv'nin yeni dizisi Akıncı'nın İstanbul Beykoz'daki seti...

Her sezon dizileriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Atv, yeni yılın ilk gününde de yeni bir diziyle seyircilerin karşısında olacak. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı Akıncı dizisi yeni yılda seyircilerle buluşacak.

Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın mücadelesini anlatan dizinin ilk bölüm fragmanı ile afişi yayınlandı. Yönetmenliğini Veli Çelik'in, senaryosunu ise Hakan Kandal'ın üstlendiği dizi dev oyuncu kadrosuyla da dikkat çekti.

Hollywood filmlerini aratmayan dizinin çekimlerine 5 ay önce başlanıldı. Dizinin devam eden çekimlerine konuk olan A Haber, başrol oyuncuları Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi ile de röportaj yaptı.

"UZUN ZAMANDIR HAYALİNİ KURDUĞUM BİR ROL"

Dizide Akıncı'yı canlandıran Şükrü Özyıldız dizideki aksiyon sahnelerinin üstesinden gelebilmek için dizi öncesi hazırlıkta yaptığını belirtirken, uzun zamandır hayalini kurduğu bir rolü canlandırdığını belirtti. Dizide Nergis karakterine hayat veren Büşra Develi ise, ilk bölümün yayınlanması için gün saydıklarını belirtti.

Dizinin oyuncuları kadar heyecanlı olan yönetmen Veli Çelik ise, "Çok kalabalık bir ekiple büyük bir iş hazırladık. Herkes gece gündüz emeğini koydu. Şimdi sonucunu görmek için heyecanla bekliyoruz" dedi.

Akıncı 1 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle Atv'de!