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Akıncı 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı| Akıncı yeni bölüm fragmanı

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Giriş: 12.02.2021 14:47
Güncelleme:12.02.2021 14:52
Akıncı dizisinin 7. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Akıncı sıra dışı konusuyla izleyicileri ekran başına kilitlerken merakla beklenen 7. bölüm 2. fragmanına "Senin hayatında hiç heyecan hiç macera yok" sözleri damga vurdu. Peki Akıncı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? İşteyeni bölüm fragmanı...

Yücel'in ölümünün ardından hem Kemal hem Akıncı bu infazın arkasında kimin olduğunun peşine düşerler. Nergis, elindeki kanıtla Cüneyt'i köşeye sıkıştırmaya başlar. Kemal ise Cüneyt'in kimlere çalıştığını öğrenmeye çalışır.

Amerika'dan gelen Türk bir profesör ülke gündemini meşgul ederken Cevdet profesörü ortadan kaldırmak için Gizli Yapı'dan emir alır. Ama önündeki en büyük engel Akıncı'dır. Akıncı, profesörü kurtarmak için harekete geçerken kendisini hiç beklemediği bir tuzağın içinde bulur.

Akıncı dizisinin nefes kesen fragmanı! 7.bölümde Akıncı yakalandı AKINCI DİZİSİNİN NEFES KESEN FRAGMANI! 7.BÖLÜMDE "AKINCI YAKALANDI"

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Akıncı'dan nefes kesen fragman
Akıncı'dan nefes kesen fragman
Akıncı 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Akıncı 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Akıncı dizisinin nefes kesen fragmanı! 7.bölümde Akıncı yakalandı
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