28 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Akıncı Videoları Akıncı 1. bölüm yeni fragman yayınlandı! Yeni yılla birlikte Türk televizyonlarına damga vuracak

Akıncı 1. bölüm yeni fragman yayınlandı! Yeni yılla birlikte Türk televizyonlarına damga vuracak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2020 21:36
Türk televizyonlarına damga vuracak Akıncı yeni yılla birlikte bomba gibi geliyor! Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın mücadelesini anlatan Akıncı için sayılı günler kaldı. İşte nefesleri kesen yeni fragman...

ATV'nin merakla beklenen dizisi Akıncı'nın bölüm fragmanı ile afişi ilk kez yayınladı.

YENİ YILIN İLK DİZİSİ

1 Ocak 2021'de atv ekranlarında seyirci ile buluşacak olan Akıncı dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Bugüne kadar yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi gören Akıncı'nın afişi de ilk kez izleyici ile paylaşıldı.

HERKESİ HEYECANLANDIRACAK

Yeni yılın ilk dizisi olarak 1 Ocak Cuma saat 20.00'de izleyici ile buluşacak olan Akıncı, ilk bölüm fragmanında heyecan ve aksiyon dolu sahneleri ile yine büyük merak uyandırdı. Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanacak olan dizinin ilk afişi de oldukça göz doldurdu.

Köklerini Osmanlı tarihinden alan şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatacak olan Akıncı dizisi sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosu ile heyecan dolu bir hikayeyi seyirci ile buluşturacak.

İşte yeni yılın ilk dizisi Akıncı yeni fragmanı
İşte yeni yılın ilk dizisi Akıncı yeni fragmanı
Akıncı dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı!
Akıncı dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı!
Akıncı 1. bölüm fragmanı izle
Akıncı 1. bölüm fragmanı izle
Akıncı'nın yeni tanıtımı yayınlandı! Türk televizyonlarında çığır açacak
Akıncı'nın yeni tanıtımı yayınlandı! Türk televizyonlarında çığır açacak
Akıncı'nın 2. tanıtım filmi yayınlandı
Akıncı'nın 2. tanıtım filmi yayınlandı
Modern kahraman Akıncı!
Modern kahraman Akıncı!
Akıncı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!
Akıncı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!
Daha Fazla Video Göster