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14.11.2019

Yasak ilişki yaşadığı teyzesinin kızını ormanda katletti! Cinayet Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıktı - 14.11.2019

Konya'da yaşanan korkunç olay 9 yıl sonra aydınlandı. Teyzesinin kızı Zehra Özkan ile gönül ilişkisi yaşayan Ramazan Çınar, kuzenini 14 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü ve ormanlık alana attığı itiraf etti. Zehra Özkan'ı aramak için yakınları Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı. Bakın katil zanlısı katıldığı Müge Anlı canlı yayınında neler söylemişti? İşte o anlar ve korkunç cinayetle ilgili son dakika gelişmeleri...

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