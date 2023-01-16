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Üfürükçü skandalı! 18 yaşındaki kızı Müge Anlı buldu

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Giriş: 16.01.2023 14:21
Güncelleme:16.01.2023 14:22
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen üfürükçü skandalı izleyicileri çıldırttı. Konya'dan 16 gün önce kaybolmuştu, üfürükçü tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Hilal Baltacı bulundu canlı yayına bağlandı. Ailesinin baskılarından kaçtığını eve geri dönmeyeceğini söyledi.
Üfürükçü skandalı! 18 yaşındaki kızı Müge Anlı buldu
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