16 Ocak 2023, Pazartesi
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Üfürükçü skandalı! 18 yaşındaki kızı Müge Anlı buldu
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen üfürükçü skandalı izleyicileri çıldırttı. Konya'dan 16 gün önce kaybolmuştu, üfürükçü tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Hilal Baltacı bulundu canlı yayına bağlandı. Ailesinin baskılarından kaçtığını eve geri dönmeyeceğini söyledi.