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22.01.2020

Tecavüze uğradı başı ezilerek katledildi! Kan donduran cinayetin detayları Müge Anlı'da ortaya çıktı |Video - 22.01.2020

Kayıpların bulunduğu, yıllardır sır olmuş faili meçhul cinayetlerin gün yüzüne çıkarıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Ocak 2020 Çarşamba) Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Defalarca tecavüze uğrayan ve başı taşla ezilerek vahşice öldürülen 24 yaşındaki bir çocuk annesinin cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar canlı yayında ortaya çıktı. Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, vücudunda 5 ayrı sperm örneği bulundu. Peki Pınar Kaynak'ın katili ya da katilleri kimler? Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? Detaylar haberimizde...

Kayıpların bulunduğu, yıllardır sır olmuş faili meçhul cinayetlerin gün yüzüne çıkarıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Ocak 2020 Çarşamba) Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Defalarca tecavüze uğrayan ve başı taşla ezilerek vahşice öldürülen 24 yaşındaki bir çocuk annesinin cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar canlı yayında ortaya çıktı. Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, vücudunda 5 ayrı sperm örneği bulundu.

Peki Pınar Kaynak'ın katili ya da katilleri kimler? Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? Detaylar haberimizde...

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