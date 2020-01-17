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17.01.2020

Son dakika: Müge Anlı başlattı! Çete çökertildi - 17.01.2020

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sahte evlilik çetesi çökertildi. Aynı sahte gelinleri defalarca evlendirmek istediler. Gelinlerin kimi birkaç saatte kaçtı kimi ise birkaç gün içinde kayboldu. Yüzlerce kişiyi evlilik vaadiyle dolandıran çete çökertildi. Müge Anlı sahte gelin dosyasını açtıktan sonra ekibinin kapısını onlarca mağdur çaldı. Sahte evlilik için aracı olan Mustafa Şimşek de programa katıldı. Mağdur aileler Mustafa Şimşek ile canlı yayında yüzleşti. Çetede yer alan Ramazan Aydemiz ve Ahmet Coşkun gözaltına alındı. Çok geçmeden Mustafa Şimşek de canlı yayında gözaltına alındı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert katılan ve sahte gelinlerin kendilerini kandırdığını iddia eden 12 erkek programda dolandırıcıların yakalanması için yardım istemişti. Konu ile ilgili olarak canlı yayına bağlanan birçok vatandaşın kendilerinin benzer şekilde dolandırıldığını iddia etmesi üzerine ekipler harekete geçti. Müge Anlı canlı yayınına çete lideri Mustafa Şimşek katıldı. Adı geçen kişinin Fas'tan tam 600 kadın getirttiği ve onlarca erkeği dolandırdığı ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınından gelen son dakika haberi ile programda konuşulanları ihbar kabul eden Emniyet güçleri, çete lideri Mustafa Şimşek'i gözaltına aldı.

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