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22.10.2019

Sis perdesi aralanıyor! Hatice Ayhan, teyzesini eve zorla mı götürdü? |Müge Anlı'da bugün... |Video - 22.10.2019

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Gülümser Bulut cinayeti işlenmeye devam ediyor. 22 Ekim salı günü yayınlanan programda cinayetle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Gülümser Bulut, geçtiğimiz yıl 16 Ağustos tarihinde evinde öldürülmüş, iki gün sonra ise kızı ve akrabası tarafından çekyat içerisinde naylonlanarak kefenlenmiş cesedine ulaşılmıştı. Annesinin ölümüne ilişkin verdiği şüpheli ifadelerden dolayı 9 ay cezaevinde yatan kızı Hatice Ayhan ise geçtiğimiz haftalardan bu yana Müge Anlı'nın programında çarpıcı olayın detaylarını anlattı. Hatice Ayhan, teyzesini eve zorla mı götürdü? İşte 22 Ekim 2019 Salı günü canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika detayları...

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