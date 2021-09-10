Silah zoruyla kaçırılan Şilan Topal bulundu! Kaşını oynatarak baskı gördüğünü işaret etti

Şişli’de ailesiyle yaşayan Şilan Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Şilan’ın hayatından endişe eden ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Genç kızın kaçırılmasıyla ilgili detaylar adeta kan dondururken sevindiren haber geldi. Dünkü yayının ardından Şilan Topal, Mithat Topal tarafından emniyete götürüldü. Karakoldaki ifadesinde kaçırılma olayının kurgu olduğunu, ailenin kendisini istemediği için yalan söylediğini söyleyen Mithat Topal, Şilan Topal’ın hayat kurtaran hamlesi sonrası tutuklandı. Karakolda ifade verdiği sırada göz kırparak baskı gördüğünü işaret eden Topal, ailesinin yanına geri döndü.