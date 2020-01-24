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24.01.2020

'Şiddet görüyorum' diyerek evini terk eden genç kız bulundu! Müge Anlı canlı yayında duyurdu - 24.01.2020

ATV'de kayıpların bulunduğu faili meçhul cinayetlerin açığa çıkarıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir kayıp olayı daha çözüldü. 16 Ocak 2020 Perşembe gününden beri ailesinin haber alamadığı 20 yaşındaki Emine ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 'Şiddet görüyorum' diyerek evini terk eden genç kız bulundu. Son dakika gelişmesinin detaylarını Müge Anlı 24 Ocak 2020 Cuma günkü canlı yayında anlattı. İşte o anlar...

ATV'de kayıpların bulunduğu faili meçhul cinayetlerin açığa çıkarıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir kayıp olayı daha çözüldü.

16 Ocak 2020 Perşembe gününden beri ailesinin haber alamadığı 20 yaşındaki Emine ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 'Şiddet görüyorum' diyerek evini terk eden genç kız bulundu. Son dakika gelişmesinin detaylarını Müge Anlı 24 Ocak 2020 Cuma günkü canlı yayında anlattı. İşte o anlar...

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