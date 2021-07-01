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Olay günü o evde neler yaşandı?

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Giriş: 01.07.2021 14:20
Güncelleme:01.07.2021 14:20
Türkiye’nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde önemli gelişmeler yaşandı. Cinayetin tek görgü tanığı olan Büşra Büyükşen’in o gece yaşadıkları kurulan dekorla yeniden canlandırıldı. Canlandırma yapılması için stüdyoya cam ve yatak gibi kullanmak için sedye getirildi. Müge Anlı sineklik ile deneme yaptı ve camın çok az açılmasına rağmen camdan çıkmaya çalışmanın zor olduğunu ve aynı zamanda sinekliğin de o an düşmemiş olmasından bahsetti. Osman Bey kardeşini yatağa atar gibi yaptıktan sonra kardeşinin ilk zamanlar "Ben kafamı çevirip katile baktım" dediğini hatırlattı fakat Büşra Hanım camı açar açmaz kendisini fırlattığını iddia etti. Müge Anlı, katil tutunca madem dönülüp bakılıyorsa illa katili unutmayacağını vurguladı.
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