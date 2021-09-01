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Necla Büyükşen'in annesi Müge Anlı'ya konuştu: "Katil ne evi ne de yolu şaşırdı"

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Giriş: 01.09.2021 15:36
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden ele alınan Büyükşen cinayetinde dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Katillerin yanlış eve girip Necla ve Metin Büyükşen çiftini öldürdüğü iddiası sonrası tutuklanan Afgan çobanın masum olduğu iddia edildi. Afgan çobanla ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler sonrası Nejla Büyükşen'in annesinin sözleri ise şok etkisi yarattı. Yaşlı kadın, "Bir Afgan buldular içeri attılar. Tutuklanması gerekenler dışarıda. Katil ne evi şaşırdı ne de yolu şaşırdı. Afgan çobanın suçu yoksa bıraksınlar" diye konuştu.
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