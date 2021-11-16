Müslüme’nin kaybında korkutan şüphe! Gözler aileye çevrildi

Müge Anlı’da aranan 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın kaybında korkutan şüphe gündeme geldi. 10 Kasım’da Mersin’de kaybolan Yörük kızı Müslüme’yi arama çalışmalarına 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri, keşif uçağı katıldı. 20 kilometrekarelik alandaki aramalarda bulunamayan Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerine savcılık harekete geçti. Baba Mehmet Yağal’ın ifadesi ise şüphe uyandırdı.

Müslüme'nin annesi Selvi Hanım, çocuğunu kaybettiğini, çocuğunu bulmak istediğini, özlediğini dile getirince Müge Anlı, arama çalışmalarını yapanların bu çocuk kendi başına gitmiş olamaz, başına bir iş mi geldi bu çocuğun dediklerini aktardı. Selvi Hanım, bilmediğini, sadece kaybolduğunu bildiğini, hiç çığlık ağlama, araba sesi hiç duymadığını ifade etti.