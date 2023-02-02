Müge Anlı’yı gözyaşlarına boğan olay! Anne ve kardeşin sözleri yürek yaktı

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan kuzenler Mustafa ve Onur Yılmaz'la ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Canlı yayına katılan Nurten Yılmaz eşi Mustafa'nın babası tarafından kaçırıldığını belirtip belirtip "Babam, eşimi işkence ederek öldürmüş olabilir" dedi. İddialar üzerine arama çalışmaları başlatılırken emniyet ekipleri düzenledikleri şafak operasyonuyla şüpheli kayınpeder ve ailesini gözaltına aldı. Canlı yayında flaş bir gelişme daha yaşandı. Hatice Yılmaz canlı yayında gözaltına alındı. Müge Anlı stüdyosunda feryat figan sesleri yükseldi. Onur Yılmaz'ın kardeşi gözyaşlarına boğulurken Mustafa'nın annesi fenalaşarak yere yığıldı. Kardeş ve annenin feryatları Müge Anlı'yı da gözyaşlarına boğdu.