Müge Anlı'ya ihbar yağdı! Derya Cihan'ı dolandıran patron gözaltında

İzmir'de yaşayan Derya Cihan isimli bir kadın, patronu Kenan Taşkın ve oğlu tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurmuştu. Mağdur kadının açıklamalarının ardından gelen telefon ihbarları ağızları açık bırakmıştı. Kadınları "Rahmetli anneme benziyorsun" diyerek kandıran ve Derya Cihan'ın 180 bin lirasını alan Kenan Taşkın hakkında yeni gelişme yaşandı. Müge Anlı Whatsapp hattına gelen ihbarlar sonrası dolandırıcı patron gözaltına alındı.