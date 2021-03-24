24 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı'ya Engelsiz Yaşam Vakfından ödül

Müge Anlı'ya Engelsiz Yaşam Vakfından ödül - 24.03.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.03.2021 12:29
Güncelleme:24.03.2021 12:30
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından "Yılın En İyi Programı" ödülüne layık görüldü. "Engelsiz Yaşam Vakfı" kurucusu ve Genel Başkanı Atilla Kalpakarslan ve vakfın Genel Koordinatörü Şeniz Ulusoy bugün canlı yayına gelerek, Müge Anlı'ya "İnsanlarımızın önündeki engelleri kaldırdığınız ve bu ekran aracılığıyla da halkımızı teşvik ettiğiniz için bu ödülü size takdim etmek istedik" dediler. Yılın En İyi Program ödülünü alan Anlı, "Her ödül aldığımda dediğim gibi bu ödülleri seyircilerim adına alıyorum. Çünkü bu programı onlarla beraber hazırlıyoruz." diyerek vakfa ve izleyicilerine bir kez daha teşekkür etti.

Engelsiz Yaşam Vakfından ödül
Engelsiz Yaşam Vakfından ödül
Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm fragmanı yayınlandı
Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm fragmanı yayınlandı
Ferhan Tetik evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ferhan Tetik evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Müge Anlı 24 Mart Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 24 Mart Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 23 Mart Salı tek parça izle
Müge Anlı 23 Mart Salı tek parça izle
Ferhan Tetik'in kaybında ailesinin korkunç şüphesi!
Ferhan Tetik'in kaybında ailesinin korkunç şüphesi!
Müge Anlı 22 Mart Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 22 Mart Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 19 Mart Cuma tek parça izle
Müge Anlı 19 Mart Cuma tek parça izle
Müge Anlı 18 Mart Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 18 Mart Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 17 Mart Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 17 Mart Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 16 Mart Salı tek parça izle
Müge Anlı 16 Mart Salı tek parça izle
Abdurrahman Çığ'ı istismar eden enişte İsa Akman tutuklandı
Abdurrahman Çığ'ı istismar eden enişte İsa Akman tutuklandı
Daha Fazla Video Göster