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Müge Anlı’nın dokunuşu hayatlarını değiştirdi! Sabriye Toskal ve torunlarının yeni hayatı başladı

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Giriş: 30.01.2023 14:03
Güncelleme:30.01.2023 14:04
Torunlarıyla yaşam mücadelesi veren Sabriye Toskal Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak çocukların kimliğini alabilmek için yardım istemişti. Çocukları hastaneye götüremediğini ve okul kaydını yapamadığını söyleyen Toskal için Müge Anlı ve izleyiciler seferber oldu. Okul kaydının yapılmasının ardından Sabriye Toskal ve torunlarının hayatını iyileştirmek için harekete geçen Müge Anlı izleyicilerin desteğiyle ev alarak içini dayadı döşedi. 55 yaşından sonra bana çok güzel bir mucize yaşattın" diyen babaanne Sabriye Toskal ve torunlarının mutluluğu herkesi gözyaşlarına boğdu.
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