02 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı’nın aranan Ahmet Yenin’den sevindiren haber geldi

Müge Anlı’nın aranan Ahmet Yenin’den sevindiren haber geldi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.05.2023 14:42
Güncelleme:02.05.2023 14:42
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Esra Yenin, 66 yaşındaki babası Ahmet Yenin’i bulabilmek için yardım istedi. 4 bin TL ve 2 akıllı telefonu alarak ortadan kaybolan Ahmet Yenin’in evdeki tadilat nedeniyle kaçtığını belirten kadın, sağlığından endişe duyduğunu belirtti. 7 gündür kayıp olan Ahmet Bey’i kısa sürede bulundu. Esra'nın arkadaşı Emine Hanım yayına bağlanarak, sabah Esra'nın ablasının babasını aradığını açmadığını sonra kendisinin denediğini açtığını söyledi. Nerede olduğunu sorduklarını, akşam geleceğini, neden gittiği sorusuna ise boşver dediğini söyledi.
’’Ahmet Yenin evine döneceğini söyledi’’
''Ahmet Yenin evine döneceğini söyledi''
Müge Anlı 2 Mayıs Salı tek parça izle
Müge Anlı 2 Mayıs Salı tek parça izle
Müge Anlı 1 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 1 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 28 Nisan Cuma tek parça izle
Müge Anlı 28 Nisan Cuma tek parça izle
Müge Anlı 27 Nisan Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 27 Nisan Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 26 Nisan Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 26 Nisan Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 25 Nisan Salı tek parça izle
Müge Anlı 25 Nisan Salı tek parça izle
Müge Anlı 24 Nisan Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 24 Nisan Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 20 Nisan Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 20 Nisan Perşembe tek parça izle
Teyze ve kuzenden kan donduran iddia! ’Ali’mi yakanlar yansın’
Teyze ve kuzenden kan donduran iddia! 'Ali'mi yakanlar yansın'
Ali Atasever’in kaybı ile ilgili hareketli saatler
Ali Atasever'in kaybı ile ilgili hareketli saatler
Müge Anlı 19 Nisan Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 19 Nisan Çarşamba tek parça izle
Daha Fazla Video Göster