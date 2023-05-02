02 Mayıs 2023, Salı
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Müge Anlı’nın aranan Ahmet Yenin’den sevindiren haber geldi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Esra Yenin, 66 yaşındaki babası Ahmet Yenin’i bulabilmek için yardım istedi. 4 bin TL ve 2 akıllı telefonu alarak ortadan kaybolan Ahmet Yenin’in evdeki tadilat nedeniyle kaçtığını belirten kadın, sağlığından endişe duyduğunu belirtti. 7 gündür kayıp olan Ahmet Bey’i kısa sürede bulundu. Esra'nın arkadaşı Emine Hanım yayına bağlanarak, sabah Esra'nın ablasının babasını aradığını açmadığını sonra kendisinin denediğini açtığını söyledi. Nerede olduğunu sorduklarını, akşam geleceğini, neden gittiği sorusuna ise boşver dediğini söyledi.