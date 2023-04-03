03 Nisan 2023, Pazartesi
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Müge Anlı'dan yardım istedi! Mustafa Emektar'ı bir milyon liralık evden eden aşk
Gördüğü ilgiyle bağlandı, dünyası başına yıkıldı. 62 yaşındaki Mustafa Emektar'ı Müge Anlı'ya getiren büyük bir aşkla bağlandığı 48 yaşındaki sevgilisinin kendisinden bir milyonluk evin tapusunu aldıktan sonra ortadan kayboldu iddiasıydı. Canlı yayında Filiz denen kişiye çağrıda bulunan adam ortaya çıkmasını ve evini geri vermesini istedi.