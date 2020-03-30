Müge Anlı'dan araştırılan Özcan Eren cinayetinde kan donduran itiraf! |Video - 30.03.2020

7 Şubat günü Manisa'nın Soma ilçesinde kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Özcan Eren'in ailesi oğullarının bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Müge Anlı canlı yayınında araştırılmaya başlanan olayda, Özcan Eren'in vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Eren'in telefon sinyalinin son görüldüğü yer olan Manisa Sevişler Barajı'nda kesilmiş bir kol bulunmasının ardından gölde araştırma çalışmaları yapılmaya başlanmış ve Eren'in parçalanarak göle atıldığı gerçeği ortaya çıkmıştı. Genç adama ait son ceset parçasının da bulunmasının ardından cinayet zanlısı Mehmet Tahta cinayete dair tüm detayları tek tek itiraf etti.