29 Mayıs 2023, Pazartesi
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Müge Anlı’daki zincirleme cinayette 5 zanlı tutuklandı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen zincirleme cinayette flaş gelişme yaşandı. Sevgi Demirci ve iki çocuğunun 25 Ocak 2021'de kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada anne ve iki çocuğuyla birlikte 2 kişinin daha öldürüldüğü ortaya çıktı. Canlı yayına gelen itirafların ardından genişletilen soruşturma kapsamında zincirleme cinayetten aile üyelerinden birçoğunun haberi olduğu ancak polise haber vermedikleri ortaya çıktı! 7 kişinin gözaltına alındığı olayda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.