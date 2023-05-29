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Müge Anlı’daki zincirleme cinayette 5 zanlı tutuklandı

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Giriş: 29.05.2023 11:46
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen zincirleme cinayette flaş gelişme yaşandı. Sevgi Demirci ve iki çocuğunun 25 Ocak 2021'de kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada anne ve iki çocuğuyla birlikte 2 kişinin daha öldürüldüğü ortaya çıktı. Canlı yayına gelen itirafların ardından genişletilen soruşturma kapsamında zincirleme cinayetten aile üyelerinden birçoğunun haberi olduğu ancak polise haber vermedikleri ortaya çıktı! 7 kişinin gözaltına alındığı olayda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Müge Anlı’daki zincirleme cinayette 5 zanlı tutuklandı
Müge Anlı’daki zincirleme cinayette 5 zanlı tutuklandı
CANLI İZLE: Müge Anlı 29 Mayıs Pazartesi
CANLI İZLE: Müge Anlı 29 Mayıs Pazartesi
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